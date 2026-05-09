lecce juventus 0 1 calcio

Durante la partita tra Lecce e Juventus, il gol più rapido della storia del campionato è stato segnato da Leao in soli sei secondi. A pochi istanti di distanza, Vlahovic ha cercato di eguagliare questo record, arrivando a tredici secondi dall'inizio del match. Alla fine, la Juventus ha conquistato la vittoria con un risultato di 1-0.

Il gol più veloce della stori del campionato è di Leao (sei secondi). Quello di Vlahovic a Lecce ci è andato molto vicino: tredici secondi. Così Lecce-Juventus è praticamente iniziata sullo 0-1 ed è proseguita con una superiorità dei bianconeri per tutto il primo tempo e anche per buona parte del secondo, con il raddoppio ad opera di Kalulu annullato per fuorigioco di Vlahovic. Cambio del fronte di attacco da parte di Di Francesco che a un quarto d’ora dalla fine ha tentato di approfittare un calo della formazione juventina. Attacchi che non sono stati proficui. In classifica il Lecce, con 32 punti, mantiene quattro punti sulla Cremonese terzultima in classifica che però domani affronterà il Pisa retrocesso.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Lecce-Juventus 2-1 | HL Primavera 1 2025/26

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