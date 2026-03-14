Udinese Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO

Dopo la partita tra Udinese e Juventus, il dibattito prosegue su Juventusnews24 con un commento in diretta. Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon partecipano a un approfondimento video, analizzando i momenti salienti e le azioni più significative del match. La discussione si concentra sui dettagli tecnici e sulle decisioni arbitrali, offrendo una panoramica completa di quanto accaduto sul campo.

Udinese Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo al Bluenergy Stadium contro l’ Udinese quest’oggi, nella 29ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI UDINESE JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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