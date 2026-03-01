Dopo la partita tra Roma e Juventus, su Juventusnews24 è andato in onda un live post-gara con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon. Sono stati analizzati i momenti salienti della sfida, con commenti e opinioni dei protagonisti. La diretta ha offerto un approfondimento immediato sulla partita, con interventi in tempo reale e discussioni tra gli ospiti.

Roma Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Olimpico di Roma contro la Roma quest’oggi, nella 27ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI ROMA JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO

La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre ... fanpage.it

Roma-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. È spareggio ChampionsLe scelte di Spalletti e Gasperini per la sfida pesantissima dell’Olimpico: per i giallorossi è un match-point, ai bianconeri serve solo vincere ... tuttosport.com

Serie A, Roma-Juve 3-3: pareggio bianconero in extremis Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/cal - facebook.com facebook

L'incredibile assist di #Koné sul gol di #Malen in #RomaJuve: la reazione di #Gasperini dice tutto x.com