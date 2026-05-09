Lecce Juve | Koopmeiners e Boga titolari? Ballottaggio apertissimo con quei due bianconeri | a cosa sta pensando Spalletti

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Lecce e Juventus, il tecnico sta valutando diverse opzioni per l’undici titolare. Tra i giocatori in ballottaggio figurano due centrocampisti e due attaccanti, con decisioni ancora da definire. La sfida si presenta come una delle più delicate del campionato, e le scelte di formazione potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro. La partita è in programma questa sera e le decisioni definitive si attendono nelle prossime ore.

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di Luca Fioretti Lecce Juventus, ballottaggi da risolvere per Spalletti che potrebbe lanciare grandi sorprese in attacco per la delicata sfida di questa sera. I  bianconeri  si preparano a vivere una  serata infuocata  allo stadio Via del Mare, teatro di un  crocevia fondamentale  per l’annata agonistica. La sfida odierna rappresenta un  test decisivo  per blindare la vitale e  preziosa qualificazione europea. Nelle ultime ore, le indiscrezioni provenienti dal ritiro hanno acceso la vigilia, evidenziando delle inaspettate novità.  Luciano Spalletti  sta valutando con  estrema attenzione  ogni singola variabile per mandare sul  campo  l’undici più competitivo possibile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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