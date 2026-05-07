Probabili formazioni Lecce Juve | il grande ballottaggio di Spalletti

In vista della partita tra Lecce e Juventus, attenzione si concentra sui possibili cambi nelle formazioni delle due squadre. L’allenatore del Lecce sta valutando diverse opzioni prima del match che si giocherà allo stadio Via del Mare. La decisione definitiva sui titolari potrebbe influenzare l’andamento della partita e le scelte strategiche degli allenatori. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Chi è Cardoso, il centrocampista offerto dall’Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Tutto sul giocatore americano Reijnders Juventus, si complica la pista per l’olandese? Il centrocampista ha preso una decisione. Ecco i dettagli Lewandowski, Szczesny svela: «Se gli ho consigliato la Juve? No, deve ritirarsi. Perché poi succedono le cose migliori» Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Next Gen, tegola Gunduz: lesione al legamento anteriore del crociato. Il comunicato Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

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