Lecce Juve col tridente pesante che Spalletti aveva sognato sin dal suo arrivo a Torino | il retroscena dalla Continassa

Nella partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore ha potuto schierare un tridente offensivo che aveva immaginato fin dal suo arrivo, dopo il lungo infortunio di un giocatore chiave. La scelta tattica ha permesso di riorganizzare l’attacco bianconero, in un contesto in cui si attendeva da tempo questa configurazione. La sfida si è svolta con il nuovo assetto, che ha influenzato gli sviluppi sul terreno di gioco.

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