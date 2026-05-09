Lecce Juve col tridente pesante che Spalletti aveva sognato sin dal suo arrivo a Torino | il retroscena dalla Continassa
Nella partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore ha potuto schierare un tridente offensivo che aveva immaginato fin dal suo arrivo, dopo il lungo infortunio di un giocatore chiave. La scelta tattica ha permesso di riorganizzare l’attacco bianconero, in un contesto in cui si attendeva da tempo questa configurazione. La sfida si è svolta con il nuovo assetto, che ha influenzato gli sviluppi sul terreno di gioco.
di Luca Fioretti Lecce Juve, Spalletti ritrova finalmente l’assetto tattico ideale sognato fin dal primo giorno dopo il lunghissimo stop di Vlahovic. Luciano Spalletti potrà finalmente schierare l’assetto tattico immaginato sin dal suo primo giorno sulla panchina della Juve. Il retroscena del Corriere dello Sport evidenzia come il tridente con Francisco Conceicao e Kenan Yildiz a supporto di Dusan Vlahovic rappresenti l’idea originaria del tecnico. Sin dal suo approdo a Torino, il mister aveva individuato in questi tre interpreti le caratteristiche perfette per sviluppare un calcio offensivo. Tuttavia, i piani sono rimasti chiusi in un cassetto per mesi, costringendo la guida a una faticosa riorganizzazione del reparto avanzato per sopperire a una sfortunata assenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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