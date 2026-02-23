spalletti juve i numeri dei bianconeri dal suo arrivo a torino sono migliorati il confronto nel dettaglio

La presenza di Spalletti alla guida della Juventus ha portato un aumento significativo delle prestazioni della squadra. I numeri mostrano una crescita evidente nelle vittorie e nel possesso palla rispetto al passato. Dal suo insediamento, i bianconeri hanno conquistato più punti e migliorato le statistiche offensive. Questi miglioramenti si riflettono anche nei risultati nelle partite casalinghe. La stagione continua con l’obiettivo di consolidare questa tendenza positiva.

Spalletti Juve, i numeri della Vecchia Signora dal suo arrivo a Torino sono migliorati. Vediamo tutti i dettagli e il confronto. La Juve si appresta a tagliare il traguardo dei quattro mesi sotto la guida di Luciano Spalletti. Subentrato a inizio novembre per sostituire Igor Tudor, l'ex commissario tecnico della Nazionale aveva il compito di risollevare un gruppo reduce da un lungo periodo di appannamento. CONTINASSA JUVE LIVE Sebbene il lavoro sul campo sia evidente, con prestazioni spesso convincenti anche in gare non concluse con una vittoria, i numeri raccontano una realtà più complessa. Spalletti ha ereditato una squadra al settimo posto con 15 punti raccolti in nove giornate, viaggiando a una media di 1,66 punti a partita.

Bucciantini su Spalletti: «Juve migliorata grazie al suo arrivo. Il mercato? Ai bianconeri servono questi giocatori»Bucciantini ha commentato l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, sottolineando come il suo arrivo abbia contribuito a un miglioramento della squadra.

Leggi anche: Juve da Tudor a Spalletti: altro che svolta, i numeri tra i due tecnici sono sostanzialmente gli stessi! L’analisi sui bianconeri e tutti i dati

