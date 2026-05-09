Lecce Juve 0-1 LIVE | Yildiz pericoloso poi Bremer ci prova in rovesciata!

Nella partita tra Lecce e Juventus valida per la 36ª giornata di Serie A, la squadra ospite si è imposta per 1-0. Durante l'incontro, un giocatore ha avuto una buona occasione, mentre un altro ha tentato una rovesciata senza successo. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sulle azioni più pericolose che hanno caratterizzato il match. La partita si è disputata nel contesto della stagione 202526.

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di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 21? YILDIZ PERICOLOSO! – Galleggia nei pressi dell’area di rigore del Lecce, Kenan Yildiz, che poi prova il tiro! Palla deviata in corner. 18? RITMI ALTI! – Che partita al Via Del Mare! Ritmi alti e pressing asfissiante di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lecce Juve 0-1 LIVE: Yildiz pericoloso, poi Bremer ci prova in rovesciata! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Juve Verona 0-0 LIVE: Conceicao subito pericoloso. Poi ci prova Kelly, para Montipòdi Andrea BargioneJuve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 2025/26... Juve Como 0-0 LIVE: ci prova Yildiz, palla intercettata da ButezLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Lecce-Juventus quote analisi 36ª giornata Serie A; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Lecce-Juventus: il destino tra le mani; Tutte le notizie di calcio in Diretta. Lecce-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlahovic in gol dopo 13 secondiLa diretta live di Lecce-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Lecce-Juve 0-1 Partita pazza! Gol di Vlahovic al 1', poi miracolo di Di Gregorio e palo di ConceiçaoLa gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport ... gazzetta.it #Lecce 0-1 #Juventus : Dusan Vlahovic! What was that, 12 seconds! #LecceJuve #SerieA #LecceJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com Match Thread: Lecce vs. Juventus | Serie A reddit