Juve Como 0-0 LIVE | ci prova Yildiz palla intercettata da Butez

Nella partita tra Juve e Como, nessuna rete è stata segnata e i due portieri sono stati protagonisti di interventi decisivi. Yildiz ha tentato un tiro pericoloso, ma Butez ha intercettato il pallone con prontezza, mantenendo il risultato invariato. La sfida si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con un ritmo intenso e molte occasioni da entrambe le parti. La partita si è conclusa senza vincitori, lasciando in sospeso l’esito del match.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-0: sintesi e moviola. 4? TIRO YILDIZ – Prima conclusione in porta della Juventus: ci prova Kenan Yildiz ma Butez dice di no. 3? TIRO BATURINA – Conclusione dalla lunga distanza di Baturina, palla alta.