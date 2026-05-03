Nella 35ª giornata del campionato 202526, la partita tra Juventus e Verona si è conclusa con un pareggio a 0-0. Fin dal primo tempo, il portiere del Verona ha parato un tentativo di Conceicao della Juventus, mentre successivamente Kelly ha cercato di segnare per i padroni di casa senza riuscirci. La partita si è disputata senza reti e con diverse occasioni da entrambe le squadre.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-0: sintesi e moviola. 6? KELLY PERICOLOSO! – Colpo di testa pericoloso di Kelly, Montipò dice di no! 5? CI PROVA CONCEICAO! – Il portoghese spinge subito sulla destra con due cross in area di rigore: chiude la difesa del Verona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona 0-0 LIVE: Conceicao subito pericoloso. Poi ci prova Kelly, para Montipò

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