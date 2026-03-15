Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | bianconeri vicinissimi al raddoppio

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 17, giocata per la ventiduesima giornata del campionato 202526, la Juventus ha vinto 1-0. La squadra bianconera si è avvicinata al raddoppio, mentre il risultato si è deciso nel corso del match. La cronaca ha evidenziato i momenti principali, con il dettaglio di moviola e tabellino che completano la sintesi dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 1-0 sintesi e moviola. 84? OCCASIONE JUVE- Urbano calcia e viene murato, sulla ribattuta Basile non riesce a mettere nel sacco 79? Poker di cambi per Grauso: squadra rivoluzionata 70? TIRO MARCHISIO- Slalom pazzesco dell’8 che... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: bianconeri vicinissimi al raddoppio Articoli correlati Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puckza e Okoro vicinissimi al raddoppio Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: Marchisio sfiora il raddoppio!di Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di... Una selezione di notizie su Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match facebook