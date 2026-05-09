Nella partita tra Lecce e Juventus valida per la 36ª giornata di Serie A, la squadra ospite si è portata in vantaggio con un gol di Chetaueta, mentre nel primo tempo il portiere ha parato un tiro di Ciofani. Durante il secondo tempo, il Lecce ha colpito un palo con Conceicao, e la Juventus si è mantenuta in vantaggio di un gol. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1.

di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 2? LECCE A UN PASSO DAL PAREGGIO! – Che inizio al Via Del Mare! 1? GOL DELLA JUVE! – I bianconeri la sbloccano subito! Bella palla dalla difesa per Koopmeiners che controlla e scarica a Cambiaso sulla sinistra: crosso in mezzo per Vlahovic, bravo a muoversi bene e mandare fuori tempo la difesa del Lecce, e palla sotto la traversa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve 0-1 LIVE: palo di Conceicao! Bianconeri vicini al raddoppio!

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