Juve Genoa 2-0 LIVE | bianconeri vicini al gol palo di David!

Nella partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, i bianconeri sono andati vicino al gol con un tiro colpito dal palo da parte di David. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore della Juventus. Durante il match sono state analizzate le azioni sul campo, con particolare attenzione alle decisioni della moviola e alle occasioni da rete.

di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 2-0: sintesi e moviola. 51? CAMBIO GENOA – Fuori Messias, dentro Baldanzi. 50? AMMONITO FRENDRUP – Cartellino giallo per il calciatore del Genoa, trattenuta su Locatelli. 48? PALO DI DAVID! – Si accende all’improvviso l’attaccante della Juventus! Quasi da fermo prova il tiro in porta dal limite dell’area di rigore ma la palla si stampa sul palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa 2-0 LIVE: bianconeri vicini al gol, palo di David! Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: palo clamoroso di Corigliano, bianconeri vicini al vantaggioCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Parma Juve 1-4 LIVE: i bianconeri calano il poker! Gol di David!di Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve... Temi più discussi: Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Juventus-Genoa 2-0 - Troppa Signora nella prima frazione46' - Massa manda tutti a bere un the caldo, è 2-0 il finale di prima frazione tra Juventus e Genoa. Signora semplicemente impeccabile e pratica archiviata nel giro di 17' con Bremer ... tuttojuve.com DIRETTA | Juventus Genoa (risultato 2-0) streaming video: McKennie sfiora il tris! (Serie A, 6 aprile 2026)Presentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Bremer sblocca Juve-Genoa, ecco come facebook Serie A: pari Como, Atalanta ok. Ora Juve-Genoa, poi Napoli-Milan x.com