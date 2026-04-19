Juve Bologna 1-0 LIVE | gol annullato a Conceicao per fuorigioco

Nella partita tra Juventus e Bologna, terminata con un risultato di 1-0, un gol è stato annullato a Conceicao per fuorigioco. L’incontro, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526, ha visto diverse azioni da entrambe le squadre, con il gol che ha deciso la gara. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale con sintesi, moviola e cronaca del match.

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