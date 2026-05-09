Lecce Juve 0-1 LIVE | gol annullato a Kalulu dopo revisione al VAR

Nella partita tra Lecce e Juventus valida per la 36ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 1-0. Durante il match, un gol di Kalulu è stato annullato dopo un controllo al VAR. La manifestazione si è svolta in modo regolare e nessun altro episodio rilevante è stato segnalato oltre a questa decisione. La cronaca si concentra sulle azioni principali e sui momenti salienti della gara.

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