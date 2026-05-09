Lecce Juve 0-1 LIVE | gol annullato a Kalulu dopo revisione al VAR
Nella partita tra Lecce e Juventus valida per la 36ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 1-0. Durante il match, un gol di Kalulu è stato annullato dopo un controllo al VAR. La manifestazione si è svolta in modo regolare e nessun altro episodio rilevante è stato segnalato oltre a questa decisione. La cronaca si concentra sulle azioni principali e sui momenti salienti della gara.
di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 60? ALTRO GOL ANNULLATO! – Rete annullata a Kalulu dopo revisione al VAR, c’è secondo Colombo il contatto del bianconero Vlahovic su Siebert. L’attaccante era in fuorigico. 59? GOL KALULU! – Grande azione dei bianconeri con la bella palla di Cambiaso per Kalulu che da attaccante vero mette in porta da due passi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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