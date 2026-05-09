Lecce Juve 0-1 LIVE | Di Gregorio dice di no a Pierotti!
Nella partita tra Lecce e Juventus, terminata con il risultato di 0-1, il portiere della squadra ospite ha parato un tiro di Pierotti. La sfida, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita con attenzione dai tifosi e dagli appassionati di calcio, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, cronaca e tabellino.
di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 82? TRIPLO CAMBIO JUVE – Fuori Yildiz, dentro Boga. Fuori Cambiaso, dentro David. Fuori Conceicao, dentro Zhegrova. 80? AMMONITO LECCE – Cartellino giallo per Jean, finale rovente della sfida! 79? AMMONITO JUVE – Cartellino giallo ai danni di Conceicao, fallo in ritardo su Coulibaly.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LIVE Juventus – Lecce: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
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