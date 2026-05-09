Lecce Juve 0-1 LIVE | Di Gregorio dice di no a Pierotti!

Nella partita tra Lecce e Juventus, terminata con il risultato di 0-1, il portiere della squadra ospite ha parato un tiro di Pierotti. La sfida, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita con attenzione dai tifosi e dagli appassionati di calcio, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, cronaca e tabellino.

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