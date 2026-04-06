Juve Genoa 2-0 LIVE | Di Gregorio dice no! Para il calcio di rigore e anche la ribattuta!

Nella partita tra Juventus e Genoa, la squadra bianconera ha conquistato una vittoria per 2-0. Durante il match, il portiere del Genoa ha parato un calcio di rigore e anche la successiva ribattuta, mantenendo il risultato aperto per un periodo. La partita si è disputata nella 31ª giornata di Serie A 202526, con sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca disponibili in diretta.

di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 2-0: sintesi e moviola. 80? OCCASIONE GENOA – I rossoblù provano a rendersi pericolosi con Masini che nel cuore dell’area di rigore prova a colpire: blocca Di Gregorio. 78? AMMONITO THURAM – Fallo del francese al limite dell’area di rigore della Juve su Baldanzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa 2-0 LIVE: Di Gregorio dice no! Para il calcio di rigore (e anche la ribattuta!) Rigore Yildiz, Juve Cremonese 3-0: il turco segna sulla ribattuta dopo il fallo di mano di Baschirotto – FOTOLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo Verona 2-0, Berardi sbaglia il rigore, ma segna sulla ribattutaDe Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi... Temi più discussi: Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. LIVE Juventus-Genoa 2-0 Serie A 2025/2026: Di Gregorio salva su OstigardSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Juve-Genoa 2-0 | Forfait Perin e cambio PALO David STOP McKennie ? | OneFootballMINUTO 46 - La Juventus perde Mattia Perin all'intervallo a causa di un problema al polpaccio. Il portiere bianconero non ce la fa e resta negli spogliatoi: Di Gregorio al suo posto a inizio ripresa. onefootball.com McKennie, contropiede letale: il raddoppio in Juve-Genoa facebook Serie A: pari Como, Atalanta ok. Ora Juve-Genoa, poi Napoli-Milan x.com