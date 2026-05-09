A Lecce, due giovani sono stati arrestati mentre stavano volando un drone sopra il carcere, trasportando hashish. Gli agenti hanno individuato il dispositivo a circa 300 metri di distanza, ma non sono stati forniti dettagli su come siano riusciti a localizzarlo. Sul drone sono stati trovati alcuni involucri con sostanza stupefacente, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato anche il drone stesso e l’hashish.

? Domande chiave Come hanno fatto a individuare il drone a 300 metri?. Cosa conteneva esattamente il carico trasportato sopra il carcere?. Perché i due sospettati hanno scelto di non rispondere al giudice?. Come cambierà la sorveglianza del carcere dopo questo attacco aereo?.? In Breve Carico di 1,8 chili di hashish e cinque smartphone rinvenuti vicino alla tangenziale est.. Drone individuato a 300 metri dal carcere tramite coordinate del radiocomando trovato.. Udienza di convalida tenutasi venerdì 8 maggio con i difensori Guastella e Lillo.. Operazione coordinata tra polizia penitenziaria e volanti della questura di Lecce.. Il giudice Angelo Zizzari ha confermato il carcere per Luca Sinisi, 32 anni, e Antonio Sciarra, 29 anni, arrestati a Lecce lo scorso 5 maggio per un tentativo di consegna di droga tramite drone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, carcere per i due giovani: fermati con hashish e drone

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Temi più discussi: Droga e cellulari in volo verso il carcere: la polizia intercetta un drone, due arresti; Tensioni, botte e un incendio nel carcere di Lecce: feriti due detenuti e tre agenti; Quasi due chili di hashish da consegnare in carcere col drone: arresto convalidato; Ferisce detenuti con una lametta, paura e disordini in carcere.

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