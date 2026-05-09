A Lecce è stata presentata una nuova tecnologia chiamata LETIsmart, pensata per migliorare la mobilità delle persone non vedenti. La soluzione mira a far comunicare i semafori con gli utenti, facilitando l’attraversamento delle strade. Restano da definire i dettagli sull’installazione tecnica di questa tecnologia nei punti strategici della città e su chi si occuperà del coordinamento delle operazioni.

? Domande chiave Come farà la tecnologia a far dialogare i semafori con gli utenti?. Chi coordinerà l'installazione tecnica nei nodi strategici di Lecce?. Cosa permetterà esattamente il nuovo sistema ai passeggeri dei bus SGM?. Come cambierà la sicurezza urbana grazie al protocollo tra Comune e Lions?.? In Breve Protocollo tra Comune, SGM, Lions Club Lecce Messapia e UICI della durata di un anno.. Damiano D’Autilia, Marino Attini, Nadia Gala e Girolamo Tortorelli coordinano l'iniziativa.. Giuseppe Quarta supervisionerà l'installazione tecnica sui mezzi SGM e nei nodi strategici.. Il piano prevede campagne di sensibilizzazione e formazione per il personale dei servizi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce: arriva LETIsmart, la tecnologia per la mobilità dei non vedenti

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