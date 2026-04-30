Scontri a Lettere Borrelli chiede lo spostamento della finale playoff in campo neutro

Sabato scorso si sono verificati scontri durante la semifinale di playoff in un quartiere residenziale, portando a danni e tensioni tra le parti coinvolte. Un rappresentante della federazione ha annunciato di aver richiesto lo spostamento della finale in un campo neutro, in risposta agli eventi accaduti. La partita prevista si avrà in una località diversa rispetto a quella originariamente stabilita. La questione è ora al centro di discussioni tra le autorità sportive e le forze dell'ordine.

Tempo di lettura: 3 minuti Gli incidenti verificatisi sabato scorso in occasione della semifinale playoff di Prima categoria tra Lettere e Sangennarese al centro dell’allarme lanciato dal deputato di Avs Francesco Borrelli che chiede lo spostamento della prossima gara della squadra di casa – prevista in ogni caso a porte chiuse – in campo neutro non ravvisando le necessarie misure di sicurezza. “ In un clima – sottolinea – dove gli stadi dovrebbero essere luoghi di sport e aggregazione, si assiste sempre più spesso a derive da guerriglia urbana che mettono a repentaglio l’incolumità di famiglie e sportivi, rendendo necessario un intervento deciso delle autorità per ristabilire l’ordine e la legalità nelle competizioni di categoria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontri a Lettere, Borrelli chiede lo spostamento della finale playoff in campo neutro Notizie correlate L'Alta Fratte domina la prima in campo neutro: finale ad un passoNonostante il "campo neutro" le padovane respirano l’aria di Trebaseleghe pure in Friuli e trionfano 3-1. Nei playoff debutta il nuovo pallone della Champions: sarà lo stesso della finaleFarà il suo debutto nelle gare dei playoff di domani sera il nuovo pallone della Champions League, quello che sarà utilizzato fino alla finale del 30...