L' Alta Fratte domina la prima in campo neutro | finale ad un passo

L'Alta Fratte si impone nella prima partita giocata su un campo neutro, conquistando così un risultato importante per la qualificazione. Nonostante la collocazione fuori casa, le giocatrici padovane hanno dominato l’incontro, vincendo 3-1 contro le avversarie. La sfida si è svolta a Trebaseleghe, in provincia di Udine, e ha visto le ospiti mettere a segno diversi gol nel corso del match.

Nonostante il "campo neutro" le padovane respirano l’aria di Trebaseleghe pure in Friuli e trionfano 3-1. La sfida si apre con uno spettacolare primo set, parte a razzo la Nuvolí che sfrutta il suo ottimo fondamentale del muro per scappare 4-0 (a fine set il finale dirà 4-1), la Futura non vuol fare da spettatrice e rientra prontamente in gioco, Taborelli è in palla e il parziale si fa subito molto equilibrato, 6-6 grazie all’opposta delle ospiti, poi è un punto a punto sino alla fine, Mazzon suona la carica 9-10 recuperando da un -3, Lisa Esposito mantiene la parità 15-15, le padovane ancora avanti con Mazzon ma poi costrette a rincorrere quando premono Longobardi e Farina, sul 20-20 (Fiorio) arriva l’ultimo equilibrio, poi Catania, Lisa Esposito e Mazzon la risolvono con un equilibratissimo e spettacolare 25-23. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Semifinale promozione per l'Alta Fratte sul neutro di LatisanaPer la Nuvolí Alta Fratte Padova neppure il tempo di festeggiare l’ennesimo record per il raggiungimento di un nuovo traguardo storico, che ecco... L'Alta Fratte prova a sfruttare il fattore campo contro Costa VolpinoIl primo marzo alle 17 a Trebaseleghe nella Pool Promozione del campionato di volley femminile di serie A2.