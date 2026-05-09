Il futuro di Rafa Leao è al centro di discussioni tra i club di Serie A, con il Napoli e la Roma che monitorano attentamente la situazione. Il giocatore, attualmente in forza al Milan, potrebbe lasciare il club nel prossimo mercato estivo. La questione ha attirato l’attenzione di diverse squadre italiane che valutano eventuali mosse in vista delle prossime sessioni di trasferimenti.

Il futuro di Rafa Leao potrebbe diventare uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo sette stagioni con il Milan, l’attaccante portoghese non è certo di restare in rossonero. La sua eventuale cessione sarebbe comunque un’operazione pesante dal punto di vista economico. Al momento non esiste una squadra nettamente avanti sulle altre. La clausola da 175 milioni di euro appare ormai lontana dai ragionamenti concreti. La valutazione potrebbe essere molto più bassa, ma resta comunque importante. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il prezzo di partenza sarebbe diverso rispetto alle cifre circolate in passato: “Almeno 60 milioni, è lontanissima quell’idea della clausola da 175 milioni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Leao via dal Milan? Napoli e Roma seguono il caso

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