Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Le voci di mercato indicano una possibile cessione del numero 10 rossonero in Serie A, con Napoli e Roma come principali destinazioni. La situazione sembra aver preso una direzione definitiva, anche se ancora nessuna ufficialità è stata comunicata. Il giocatore, attualmente, si trova in attesa di sviluppi sul suo futuro con il club milanese.

Sembra essere sempre più lontano dal Milan il futuro di Rafael Leao con il portoghese che, con ogni probabilità, saluterà il club meneghino al termine della stagione in corso. Napoli e Roma pensa a Rafael Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it Va verso la conclusione una delle stagioni più difficili di Leao con la maglia del Milan con il portoghese che ha messo a segno nove reti in campionato facendo fatica ad adattarsi al modulo di Massimiliano Allegri che lo vede come centravanti della squadra. Il contratto del calciatore con il Milan scadrà nel giugno del 2028, fattore che sembra portare la società a valutare la sua partenza in vista della prossima estate.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli e Roma su Leao, ipotesi cessione in Serie A per il numero 10 del Milan

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