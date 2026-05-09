Un sacerdote di Gubbio ha incontrato il nuovo Papa Leone XIV, condividendo un'esperienza che ha lasciato un segno nel suo percorso. La relazione tra i due ha portato l’uomo a riflettere sulle scelte del Papa, influenzate dal periodo trascorso in Perù. Le conversazioni e i ricordi legati a questa esperienza rappresentano un elemento centrale nel racconto di chi ha avuto modo di conoscere da vicino il nuovo pontefice.

?? Punti chiave Chi è il sacerdote di Gubbio che ha conosciuto il nuovo Papa? Come ha influenzato l'esperienza in Perù le scelte di Leone XIV? Perché il nuovo stile comunicativo differisce da quello di Papa Francesco? Quale segreto nasconde il legame tra il nuovo Pontefice e Tor Bella Monaca??? In Breve Padre Giuseppe Piervincenzi ha conosciuto il futuro Pontefice nel 2001 a Tor Bella Monaca. Il passato missionario in Perù guida le scelte pastorali di Leone XIV in Africa. Lo stile di Robert .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lealità e ascolto: il racconto di Gubbio sul nuovo Papa Leone XIV

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