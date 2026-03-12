Mandato via da Roma Papa Leone XIV le decisione drastica sul braccio destro di papa Francesco

Il Vaticano ha annunciato il ritiro di un alto collaboratore del papa, noto come braccio destro di papa Francesco. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un cambiamento significativo all’interno della Curia romana. La nomina di un nuovo incaricato è attesa a breve, mentre le reazioni alla decisione sono già in corso nel mondo ecclesiastico.

Una nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana. Nelle ultime ore è arrivata una nomina destinata a far discutere perché coinvolge uno dei collaboratori più noti del pontificato di papa Francesco. Un cambiamento che rientra nel più ampio processo di riorganizzazione avviato da Leone XIV, deciso a ridefinire progressivamente gli incarichi più delicati della macchina ecclesiastica. >> Federica Pellegrini, quel dettaglio sul pancione e il marito Matteo. Il Pontefice ha scelto infatti di avviare una serie di spostamenti interni, muovendo alcune figure chiave verso nuovi incarichi e preparando il terreno per una struttura di governo sempre più vicina alla sua visione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

