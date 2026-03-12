Mandato via da Roma Papa Leone XIV le decisione drastica sul braccio destro di papa Francesco
Il Vaticano ha annunciato il ritiro di un alto collaboratore del papa, noto come braccio destro di papa Francesco. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un cambiamento significativo all’interno della Curia romana. La nomina di un nuovo incaricato è attesa a breve, mentre le reazioni alla decisione sono già in corso nel mondo ecclesiastico.
Una nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana. Nelle ultime ore è arrivata una nomina destinata a far discutere perché coinvolge uno dei collaboratori più noti del pontificato di papa Francesco. Un cambiamento che rientra nel più ampio processo di riorganizzazione avviato da Leone XIV, deciso a ridefinire progressivamente gli incarichi più delicati della macchina ecclesiastica. >> Federica Pellegrini, quel dettaglio sul pancione e il marito Matteo. Il Pontefice ha scelto infatti di avviare una serie di spostamenti interni, muovendo alcune figure chiave verso nuovi incarichi e preparando il terreno per una struttura di governo sempre più vicina alla sua visione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Articoli correlati
Leggi anche: Promosso e rimosso: Leone XIV trasferisce in Polonia Krajewski, braccio destro di papa Francesco
Papa Leone XIV e Papa Francesco, una sola parola: PaceChi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado...
Una selezione di notizie su Papa Leone
Temi più discussi: Tra riscatto e dignità, la parrocchia di Torrevecchia attende Papa Leone; Papa Leone a Torrevecchia: Qui giovani ingannati da venditori di morte; Papa Leone a Torrevecchia: Caritas segno di amore verso i più vulnerabili; Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, presenza vicina alle persone.
Papa Leone a Torrevecchia: Qui giovani ingannati da venditori di morteIl pontefice durante l'omelia: Tanti stanno aspettando una casa, un lavoro che assicuri una vita dignitosa, ambienti sicuri dove potersi incontrare, giocare, progettare insieme qualcosa di bello ... romatoday.it
Leone XIV: Roma, domenica alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione a TorrevecchiaSarà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia, ad accogliere domenica Papa Leone XIV per la sua quarta visita a una parrocchia romana. Il Santo Padre arriverà alle 16 e ... agensir.it
I poveri mi hanno insegnato a vivere il Vangelo. Felice per il nuovo incarico al quale è stato chiamato da Papa Leone, il cardinale #Krajewski ricorda il suo servizio alla Chiesa universale, i 28 anni vissuti in Vaticano e il tanto bene ricevuto dai “preferiti di Dio” - facebook.com facebook
Papa Leone XIV andrà anche al Monastero di Monserrat Lo sperano i catalani x.com