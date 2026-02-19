Anci domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni

L’Anci ha convocato domani la sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni. La riunione si tiene alla 'Nuvola' di Roma e riunisce rappresentanti di Comuni con meno di 5.000 abitanti. Si discuteranno problemi come la mancanza di servizi essenziali e le difficoltà di bilancio. I sindaci affrontano anche questioni legate al trasporto pubblico e alla gestione delle scuole. La giornata mira a trovare soluzioni pratiche per migliorare la vita nelle aree più piccole del Paese. La discussione prosegue nel tentativo di rispondere alle esigenze di questi territori.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Sono in svolgimento a Roma alla 'Nuvola' gli Stati generali dei piccoli Comuni dell'Anci, due giornate dedicate alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Dalle 17 di oggi sono pubblicate sul sito Anci le sintesi e i dossier dei quattro tavoli tematici (numeri dei Piccoli, Bilanci, Personale, Gestioni associate) sui quali si stanno confrontando oltre 1500 sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia. Domani si terrà la sessione plenaria, in cui le proposte emerse verranno discusse alla presenza dei vertici dell'Anci, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei rappresentanti del Governo che saranno presenti.