A Riccione la sindaca ha avviato una revisione dei regolamenti riguardanti i comitati d’area, con l’obiettivo di aumentare le competenze e le responsabilità dei territori. La riforma coinvolge modifiche alle norme che regolano il funzionamento e le funzioni dei comitati locali, con un’attenzione particolare alla rappresentanza e all’autonomia delle aree. L’intervento si inserisce nel processo di rinnovamento amministrativo avviato dall’amministrazione comunale.

? Cosa sapere La sindaca Angelini avvia a Riccione la riforma dei regolamenti per i comitati d'area.. Il nuovo modello integra i comitati con gli hub urbani per lo sviluppo territoriale.. Angelini lavora al nuovo regolamento per i contributi e il patrocinio a Riccione, puntando su una riforma che ridisegni il ruolo dei comitati d’area come presidi territoriali capaci di incidere sul futuro della città. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso per definire una disciplina che dia maggior peso ai territori, trasformando i comitati in strumenti più efficaci e coerenti con le necessità locali. La sindaca Angelini ha ribadito la centralità di questi organismi, sottolineando come debbano tornare a rappresentare pienamente le comunità, interpretandone bisogni e prospettive di sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione rivoluziona i comitati d’area: più potere ai territori

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