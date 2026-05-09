Le proteste ultrà le lacrime di Insigne Bisoli e la testa al muro | l' incubo C di Pescara e Reggiana

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata difficile per le squadre di Pescara e Reggiana, che sono state sconfitte sul campo e hanno visto sfumare la possibilità di evitare la retrocessione. Le proteste degli ultras si sono fatte sentire tra cori e rabbia, mentre alcuni calciatori hanno mostrato emozioni intense, con lacrime e gesti di sconforto. La partita si è conclusa con le squadre in ginocchio, segnando un momento difficile per entrambe le società.

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Da Pescara a Reggio Emilia corre una linea sottile fatta di aspettative sparate altissime e speranze finite dritte contro il muro. A gennaio Lorenzo Insigne tornava a casa dopo 14 anni con un obiettivo chiarissimo: “Salvo il Pescara e il prossimo anno ci rimango, è la mia seconda casa”. A quasi 500 chilometri di distanza, invece, Pierpaolo Bisoli a marzo - appena arrivato sulla panchina della Reggiana - la metteva giù senza troppi giri di parole: “Se non faccio l’impresa di salvarci, dovrò sbattere la testa contro il muro perché c'è l'opportunità di fare qualcosa di importante nella prossima stagione”. L’8 maggio, però, Pescara e Reggiana sono retrocesse in Serie C.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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