In un’intervista a Sportweek, l’ex capitano ha raccontato il retroscena legato al suo mancato ritorno al Napoli nel gennaio 2026. Ha spiegato di aver ricevuto un’offerta di 1.500 euro al mese dal club partenopeo, motivo per cui ha deciso di non tornare. Infine, ha parlato delle emozioni provate quando ha scelto di trasferirsi al Pescara, lasciando il suo precedente club.

LE RIVELAZIONI DELL’EX CAPITANO. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Sportweek, Lorenzo Insigne ha svelato i retroscena del suo mancato ritorno al Napoli nel mercato di gennaio 2026. L’ex capitano azzurro ha confessato di essersi offerto al club partenopeo per il minimo salariale di 1.500 euro al mese, pur di chiudere la carriera con la maglia del suo cuore. Di fronte al rifiuto della dirigenza per motivi legati alla condizione atletica, l’attaccante ha scelto di ripartire dalla Serie B firmando con il Pescara. Nell’intervista, Insigne ha ripercorso anche le difficoltà fisiche vissute al Toronto FC, la gioia per i due Scudetti vinti dagli azzurri e il suo complesso rapporto con la tifoseria del Maradona. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lorenzo Insigne svela il retroscena di mercato: l’offerta al Napoli per 1.500 euro al mese, le lacrime e la scelta del Pescara

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