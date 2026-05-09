Le Pioniere d' Europa salgono in cattedra | la scuola Zangheri contro la violenza di genere
Una scuola locale ha deciso di affrontare il tema della violenza di genere e della parità tra uomini e donne attraverso un ciclo di lezioni dedicate. Gli insegnanti coinvolti hanno organizzato incontri e attività con gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti e le problematiche legate alla violenza di genere. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di educazione alla cittadinanza e ai diritti umani.
La lotta contro la violenza sulle donne e la promozione della parità di genere passano dai banchi di scuola. Nei mesi di gennaio e febbraio, l’Istituto comprensivo numero 7 Carmen Silvestroni di Forlì ha ospitato un’iniziativa di alto valore civico: il laboratorio "Pioniere d’Europa: un viaggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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