Le Pioniere d' Europa salgono in cattedra | la scuola Zangheri contro la violenza di genere

Una scuola locale ha deciso di affrontare il tema della violenza di genere e della parità tra uomini e donne attraverso un ciclo di lezioni dedicate. Gli insegnanti coinvolti hanno organizzato incontri e attività con gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti e le problematiche legate alla violenza di genere. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di educazione alla cittadinanza e ai diritti umani.

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