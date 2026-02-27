Dai tour nei supermercati al pressing per portare l’educazione emotiva a scuola | Coop rilancia la campagna contro la violenza di genere

Coop ha avviato una campagna contro la violenza di genere che coinvolge sia i supermercati sia le scuole, con l’obiettivo di promuovere l’educazione emotiva. La catena di distribuzione organizza tour nei negozi, mentre si impegna anche a sensibilizzare gli adulti attraverso iniziative nelle aziende. La strategia punta a coinvolgere diverse fasce della popolazione in azioni di prevenzione e consapevolezza.

«Non vanno formati solo i giovani nelle scuola ma bisogna anche raggiungere gli adulti nelle aziende». A parlare è Anna Maria Tarantola, vicepresidente della Fondazione Cecchettin (che ricorda Giulia), durante l’evento Dire, fare, amare organizzato da Coop al Teatro Franco Parenti di Milano. Ed è proprio questo l’obiettivo, cioè cercare di creare spazi di riflessione pubblica per scardinare i pregiudizi di genere e promuovere un’educazione affettiva che in Italia fatica ancora a diventare realtà strutturale. Coop ha presentato così la sesta edizione di «Close the Gap», la campagna per l’inclusione che quest’anno punta tutto sulla prevenzione e sulla capillarità territoriale. 🔗 Leggi su Open.online

Educazione sessuo-affettiva a scuola: l'occasione perduta per lottare contro la violenza di genere e le disuguaglianzeUno dei temi più «caldi» del 2025 è stato quello dell’educazione sessuo-affettiva all'interno dei piani formativi scolastici, la cui attuazione è...

Coop presenta la campagna “Close the gap” contro la differenza di genere“Le parole fanno la differenza, è con queste che cambiamo il mondo” Rugliano, non ha dubbi quando si rivolge agli studenti di un liceo di Brescia...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Discussioni sull' argomento Esce da un negozio di abbigliamento con i vestiti rubati. Inseguito e arrestato dai carabinieri di Abbiategrasso; Close the Gap 2026: quando l’educazione alle relazioni entra nei supermercati e chiede di diventare materia s… - fem.

Dai tour nei supermercati al pressing per portare l’educazione emotiva a scuola: Coop rilancia la campagna contro la violenza di genereAl via la sesta edizione di Close the Gap»: tour con lo scrittore Enrico Galiano nei supermercati, formazione con la Fondazione Giulia Cecchettin e pressing per la legge sulla psicologia gratuita a s ... msn.com

Amuleti scaramantici e tour nei supermercati: i rituali segreti di chi viaggiaC’è chi tocca ferro prima del decollo, chi non può resistere al richiamo dei supermercati locali e chi colleziona religiosamente i campioncini di shampoo dell’hotel. Se, tipicamente, il viaggio è ... iodonna.it

Ci hanno appena comunicato che la cooperativa è stata premiata con l'Oscar dell'Ecoturismo di Legambiente! Questa tredicesima edizione premia imprese (strutture ricettive, tour operator, cooperative sociali, etc.) che offrono le migliori esperienze di turism - facebook.com facebook