Le pagelle Zaro errori cari Berti poco lucido

Durante l'incontro, le valutazioni individuali sono state piuttosto basse, con Zaro che ha commesso errori che sono costati cari alla squadra. Berti ha mostrato poca lucidità durante la partita, influenzando le sue prestazioni complessive. La media delle pagelle si ferma a cinque, con Zaro che ha tentato di aiutare in fase difensiva, ma senza riuscire a evitare le reti subite. In generale, le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative.

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