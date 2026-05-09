Le pagelle Zaro errori cari Berti poco lucido
Durante l'incontro, le valutazioni individuali sono state piuttosto basse, con Zaro che ha commesso errori che sono costati cari alla squadra. Berti ha mostrato poca lucidità durante la partita, influenzando le sue prestazioni complessive. La media delle pagelle si ferma a cinque, con Zaro che ha tentato di aiutare in fase difensiva, ma senza riuscire a evitare le reti subite. In generale, le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative.
Siano 5. Prova a rimediare agli errori dei compagni nella prima rete ospite, poteva invece fare meglio nelle altre due marcature del primo tempo. Si rifà con una bella parata su Caprari, ma non una gran serata. Ciofi 6,5. Ultimo ad arrendersi. Il salvataggio a fine primo tempo vale un gol, da lì parte poi l’azione del pareggio prima dell’intervallo. In una difesa troppo ballerina è l’unico a cadere in piedi e non disdegna la percussione. Zaro 4,5. Si perde Seghetti nel primo gol ospite, fa ancora peggio non saltando su Di Maggio nel raddoppio. Chiude la stagione con una prova da dimenticare. Mangraviti 5,5. Chiusura horror sul contropiede poi salvato da Ciofi, anche lui partecipa al naufragio difensivo soffrendo troppo la verve di Seghetti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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