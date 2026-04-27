Le paGELLE Russo è in calo Bertolo rischia Pinzauti lucido Pellizzari c’è

Nella partita in corso, le prestazioni dei giocatori sono state diverse. Il portiere ha mostrato attenzione, ma ha rischiato su una punizione nel secondo tempo. Un difensore ha ottenuto un voto sufficiente, anche se ha commesso un errore nel primo tempo, e ha rischiato di più nel secondo. Un centrocampista ha avuto un rendimento discreto, mentre un altro ha ricevuto una valutazione appena sopra la sufficienza. Per ora, alcuni giocatori sono in difficoltà, mentre altri si sono distinti per lucidità.

GIULIANI 6. Attento su Baraye nel primo tempo, rischia sulla punizione di Catania nella ripresa. ACCARDI 5,5. Timido in fase di possesso, non aiuta a sufficienza Kharmoud sulla fascia destra (34’ st GENNARI SV). PELLIZZARI 6,5. Si fa sentire col fisico e dimostra personalità. Suo l’assist sulla rete del vantaggio. BERTOLO 5,5. Già ammonito, rischia parecchio con due interventi duri su Gagliano. COSTA PISANI 7. Anche se agisce a sinistra gioca un ottimo match condito dal gol dello 0-1. DELLA LATTA 6. Non perfetto tecnicamente in alcune circostanze, compensa con esperienza aiutando in fase difensiva. SCIORTINO 5,5. Lanciato a sorpresa da titolare, fatica a trovare la giusta posizione in mediana (17’ st TRAORÈ 5,5.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le paGELLE. Russo è in calo. Bertolo rischia. Pinzauti lucido. Pellizzari c’è Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Riscatto Bertolo. Pinzauti nel vivo. Biagi in ombra. Giuliani da rivedere Le pagelle. Giuliani indeciso. Gennari e Bertolo soffrono in difesa. Raicevic spaesatoGIULIANI 4,5 Non blocca il tiro centrale di Malo che porta gli ospiti alla vittoria. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Volta Buona, le pagelle del 24 aprile: Carmen Russo e le scuse di Littizzetto (8), Miss Italia torna sulle molestie (7); Pagelle V. Entella-Avellino: meraviglia di Russo (8), demone Cancellotti (7,5). Balla, non ti fermare (8); Avellino-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossi; Avellino-Bari 2-0, le pagelle del match | Serie B. Le paGELLE. Russo è in calo. Bertolo rischia. Pinzauti lucido. Pellizzari c’èGIULIANI 6. Attento su Baraye nel primo tempo, rischia sulla punizione di Catania nella ripresa. ACCARDI 5,5. Timido in ... sport.quotidiano.net Avellino-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari affonda nella ripresa dopo un primo tempo di resistenza, travolto dalla maggiore intensità e qualità dell’Avellino. Si salvano in pochi, a partire da Cerofolini che evita un passivo ancora più ... baritoday.it Biennale 1914 : Inaugurazione del padiglione russo alla presenza dell'ambasciatore russo in Italia , Anatoli Nikolayevich Krupenski (1850-1923), Maria Pavlovna Granduchessa Vladimir (1854 1920) zia dello Zar, col terzogenito Granduca Andrej Vladimirovic - facebook.com facebook "Durante la crisi di Cuba un sottomarino russo viene preso a bombardate da una nave americana, che in realtà non voleva bombardare. Il comandate del sottomarino si convince che è iniziata la guerra e vuole dare l'ordine di lancio di una bomba atomica sugl x.com