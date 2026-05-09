Nel match, il Gallo ottiene un 7 e si distingue per aver preso in mano le redini in assenza di Saccaggi. Con un intervento deciso, ha messo Smith in difficoltà, impedendogli di partecipare attivamente alla partita. Stefanini si conferma decisivo, Karvel si fa notare con una striscia di punti, mentre Magro si distingue per un intervento eroico.

GALLO 7: Saccaggi non c’è e allora ci pensa lui a mettere in un angolino Smith costretto anche stasera da fare da spettatore non pagante. Regia, grinta, difesa e tanta, ma tanta garra. STEFANINI 7,5: per tre quarti di gara non riesce a combinare granché poi quando Anderson esce per 5 falli a metà dell’ultimo periodo, si trasforma e diventa l’uomo decisivo per la vittoria di Pistoia. ANDERSON 8,5: semplicemente devastante. Ruvo pensa di essere al sicuro con un vantaggio importante ma non ha fatto i conti con Super Karvel: 7 triple consecutive a cavallo dell’intervallo ribaltano la partita. DELLOSTO 6: spirito di sacrificio al servizio della squadra, non fa giocate appariscenti ma di grande sostanza che servono ad aiutare i compagni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Stefanini decisivo. Karvel di striscia. Magro eroico. Canta il Gallo

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