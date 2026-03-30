le pagelle magro prezioso gallo combatte

Nel match appena concluso, il giocatore ha affrontato la partita con grande impegno, contribuendo principalmente in fase difensiva. La sua prestazione si distingue per il sacrificio e la dedizione, con una difesa che ha mostrato solidità e reattività. La valutazione complessiva riflette l'atteggiamento di abnegazione messo in campo, senza particolari azioni offensive o reti segnate.

SACCAGGI 6 Una gara votata al sacrificio, grande difesa, spirito di abnegazione al servizio della squadra. Il capitano non è al meglio e si vede ma il suo spirito combattivo non manca mai. ANDERSON 6,5 Parte benissimo dimostrando di avere le mani calde, Pesaro gli prende le misure e lui fa fatica a trovare gli spazi, ma quando conta torna di nuovo a essere protagonista. Sta crescendo di condizione. I prossimi dieci giorni di lavoro saranno importantissimi per averlo tirato a lucido per il finale di regular season e poi per i playout. GALLO 7 11 punti e 7 rimbalzi inquadrano alla perfezione il tipo di partita giocata dall’esterno biancorosso a cui va aggiunta una continuità per tutti i quaranta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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