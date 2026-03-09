Nella recente partita, Saccaggi ha ottenuto un 6,5, con Strobl che lo ha citato come esempio di mentalità. Zanotti mostra segnali di miglioramento, mentre Gallo ha avuto una serata negativa. Stefanini si distingue con una buona prestazione, mentre Anderson si è dimostrato limitato nel suo contributo. La valutazione complessiva riflette le diverse performance dei giocatori sul campo.

SACCAGGI 6,5: Strobl lo ha preso come esempio per far capire alla squadra cosa voglia dire avere mentalità: no sbaglia, il capitano è veramente un esempio da seguire. ANDERSON 5,5: da un americano è lecito aspettarsi di più soprattutto nel momento in cui si decide la partita, ma è evidente che in questo momento Karvel più di questo non possa fare nonostante l’impegno. GALLO 5: una serataccia per lui sotto tutti i punti di vista, ma sono cose che possono capitare. ZANOTTI 6: questa volta sono più le cose positive di quelle negative ma deve limare alcuni errori di troppo. BUVA 5,5: gli avversari hanno imparato a conoscerlo e lui fa più fatica, le 8 palle perse fotografano bene il momento non propriamente positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zanotti in crescita. Serataccia Gallo. Brilla Stefanini. Anderson limitato

Articoli correlati

Le pagelle. Gallo e Anderson sono connessi. Male Alessandrini. Zanotti negativoSACCAGGI 5,5 Mezzo punto in meno per l’espulsione, ma fino a quel momento il capitano aveva fatto la sua partita facendo il massimo su Gentile.

Le pagelle. Knight in crescita. Magro riferimento. Flop Alessandrini . Zanotti steccaSACCAGGI 6: il capitano fino a che è rimnasto in campo stava giocando una buona partita: in difesa, in attacco e nel far girare la squadra.

Contenuti e approfondimenti su Serataccia Gallo

Le pagelle. Gallo e Saccaggi steccano la gara. Anderson opaco. Zanotti non giraSACCAGGI 4,5 Il capitano parte bene poi sbanda. Harrison gli fa vivere una serata nerissima. GALLO 4,5 Fatica in difesa ... msn.com

Le pagelle. Gallo e Anderson sono connessi. Male Alessandrini. Zanotti negativoSACCAGGI 5,5 Mezzo punto in meno per l’espulsione, ma fino a quel momento il capitano aveva fatto la sua partita facendo il massimo su Gentile. ANDERSON 6 Dà equilibrio al gioco, difende e riprende ... lanazione.it