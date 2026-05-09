Le pagelle Micai attento Rover fantasma e Gondo sbaglia tutto

Durante la partita, il portiere ha mostrato attenzione in diverse occasioni, intervenendo con prontezza e compiendo alcuni interventi decisivi. In particolare, al 24’ si è tuffato su un tiro insidioso, sfiorando il pallone, e nel finale ha effettuato una parata importante. La sua prestazione complessiva è stata valutata con un voto di 6,5. Gli altri giocatori hanno invece avuto prestazioni contrastanti, con alcuni errori e momenti di difficoltà.

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MICAI 6,5. Qualche intervento deve farlo: al 24’, per esempio, vola su Begic sfiorando quanto basta un tiro insidioso, e un riflesso nel finale. LIBUTTI 5,5. Begic e Cicconi spingono e lui fa fatica ad arginare la carica. VICARI SV. Alza bandiera bianca dopo 9 minuti per un problema fisico (10’pt Papetti 6,5: non è il suo ruolo più congeniale centrale della difesa a quattro, ma lo fa anche bene con un paio di chiusure non banali). LUSUARDI 6. Una gara di posizione e d’amministrazione, senza dover fare chissà cosa. Sfiora il gol di testa al 72’. BOZZOLAN 5,5. Rimette piede in campo dopo 75 giorni. Qualche fuga come a inizio stagione, una caratteristica che manca a tutti gli altri terzini in rosa, ma manca la lucidità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Micai attento, Rover fantasma e Gondo sbaglia tutto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Le pagelle di Avellino - Modena | Bagheria sbaglia e si scuote, Cauz attento. Largo ai giovaniAvellinoIannarilli 6: una smanacciata in avvio, i pericoli della sua partita sono tutti qui. Leggi anche: Le pagelle. Lambourde punge poco. Gondo lotta Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Reggiana-Sampdoria 1-0: ritmi balneari, gli emiliani vincono e retrocedono; Reggiana-Sampdoria 1-0, le pagelle: non basta il goal di Novakovich per salvare i granata. Le pagelle. Micai attento, Rover fantasma e Gondo sbaglia tuttoMICAI 6,5. Qualche intervento deve farlo: al 24’, per esempio, vola su Begic sfiorando quanto basta un tiro insidioso, ... msn.com Amici 25, le pagelle della quarta puntata del Serale: Gard ritrova l'energia (7), Angie pronta per Broadway (8)Sabato 11 aprile è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici 25. Come saranno andate le esibizioni e i protagonisti del talent di Maria De Filippi? Scopriamolo con le nostre ... comingsoon.it Le formazioni REGGIANA (4-2-3-1): Micai; Libutti, Vicari, Lusuardi, Bozzolan; Reinhart, Charlys; Lambourde, Portanova, Rover; Gondo. SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Palma, Viti, Hadžikadunic, Cicconi; Henderson, Esposito, Barák; Depaoli, Coda, Begic. #R x.com