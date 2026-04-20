Le pagelle Lambourde punge poco Gondo lotta

Nel match odierno, il portiere si è limitato a gestire poche occasioni, con interventi minimi e senza particolari difficoltà. Sul gol subito, non ci sono responsabilità evidenti, poiché l'azione si è svolta lontano dalla sua porta. In campo, i giocatori hanno mostrato impegno: Lambourde ha avuto un ruolo discreto, mentre Gondo si è distinto per la grinta messa in campo.

MICAI 6. Deve fare poco: non è stato in sostanza mai sollecitato sul serio. Nel gol non ha responsabilità. LIBUTTI 6,5. Una buona e attenta gara, con una novità: tante chiusure di testa, per lui che gigante non è. Bisoli nel primo tempo gli "perfora" i timpani spronandolo di continuo a spingere con coraggio, ma non è nelle corde del "Libu". VICARI 6. Prestazione diligente. Non è chiamato a interventi clamorosi, ma copre con attenzione e Bortolussi fa fatica. LUSUARDI 6,5. Poche sbavature, tanta determinazione. Vince molti duelli e si fa sentire coi muscoli. BONETTI 6. Non ha caratteristiche di spinta, lo sappiamo. Servirebbe qualcosa di più in avanti: dietro tiene bene Capelli (11’st Tripaldelli 5,5: croce e delizia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Lambourde punge poco. Gondo lotta Notizie correlate Leggi anche: Al ’Città del Tricolore’ domani alle 15 i granata (senza Girma) sfidano il Pescara di Insigne. Gondo partirà dalla panchina. Fumagalli, ma occhio a Lambourde Leggi anche: Le pagelle De Luca lottatore, Mendes non punge Contenuti di approfondimento Le pagelle. Lambourde punge poco. Gondo lottaGONDO 6. Rimane negli occhi la bella palla al 39’ per Bozhanaj (poi chiuso). Tanta lotta: stavolta i due sottopunta, però, sono più distanti rispetto alla scorsa. Poco appoggiato (27’st Novakovich 5 ... sport.quotidiano.net Le pagelle: Tripaldelli gioca male e si fa pure cacciare per proteste. Rover inguardabile. Guizzo di LambourdeBELARDINELLI 4,5. Non giocava dal 22 febbraio. Come il compagno brasiliano è sempre in costante ritardo e non riesce a fare filtro senza dare solidità nel mezzo. In possesso altrettanta imprecisione, ... sport.quotidiano.net