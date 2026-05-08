Le pagelle di Avellino - Modena | Bagheria sbaglia e si scuote Cauz attento Largo ai giovani

In questa partita tra Avellino e Modena, il portiere locale ha effettuato una parata in avvio, mentre un altro giocatore ha mostrato progressiva sicurezza nel corso del match. Tra i giovani impiegati, uno si è fatto notare per la sua reattività, mentre un altro ha commesso un errore che ha richiesto una reazione. La gara ha visto anche alcuni interventi di attenzione e attenzione ai dettagli da parte dei portieri.

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