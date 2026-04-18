Le pagelle Laurientè e una giocata da urlo Idzes sempre efficace

Nella partita di oggi, il portiere ha ottenuto un voto di 6,5. Non scendeva in campo in campionato dalla prima giornata e, in generale, dall’ultima partita di Coppa Italia del team avversario, disputata a settembre e persa contro il Como. Tra gli altri, Laurienti si è distinto con una giocata notevole, mentre Idzes si è confermato sempre efficace durante la gara.

TURATI 6,5. In campionato non giocava dalla prima giornata, in generale dall’ultima gara di Coppa Italia del Sassuolo, giocata a settembre e persa proprio contro il Como. Resta l’impressione che sul colpo di testa che rimette in partita gli ospiti potesse fare di più, ma si riscatta ampiamente volando ancora su Paz al 68’ e ritrovando, da lì, la sicurezza che serve. WALUKIEWICZ 6,5. Il movimento di Baturina, che si accentra spesso non lo porta fuori zona, le sgroppate di Diao lo costringono agli straordinari. Nell’uno e nell’altro caso conferma la sua affidabilità limitando gli affanni. Bene anche su Rodriguez nell’ultimo terzo di match. MUHAREMOVIC 6,5.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Laurientè e una giocata da urlo, Idzes sempre efficace Notizie correlate Leggi anche: Garcia e Idzes, disastro collettivo. Laurienté a sprazzi. Berardi spento Leggi anche: Le pagelle. Idzes giganteggia, Coulibaly bocciato. Konè mai banale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sassuolo-Como 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Como, frenata Champions! Il Sassuolo vince 2-1, non basta Nico Paz; Genoa-Sassuolo, le pagelle di CM: ingresso super di Ekuban, Ellertsson e Berardi da 4; Un Como troppo brutto per essere vero: 5 in pagella per Ramon, Diao e Morata. Solo Nico Paz da 7. Le pagelle. Non il miglior Laurientè, ma il francese trova il golMURIC 4,5. Colpito a freddo da Maldini, esposto – e graziato – alle ripartenze laziali della prima metà della ripresa. Bravo su Cancellieri al tramonto del match, sbaglia tutto quando non doveva, e ... ilrestodelcarlino.it Sassuolo-Verona 3-0, le pagelle: Berardi show, Laurienté assistman. Al-Musrati vede rossoMuric 6 - Amante del brivido, lo stile è rischioso ma tutto sommato redditizio: spericolata soprattutto l'uscita kamikaze in avvio su Bowie. Coulibaly 5 - Ritrova la maglia da titolare, sporca subito ... m.tuttomercatoweb.com --> #TwittaHyboriaMinutoperMinuto #HyboriaLeague (giornata 30) #AquiloniaArgos ARGOS Panchina: Muric, Turati, DeSilvestri, Cabal, Casale, Biraghi, Fabbian, Miretti, Ramadani, Basic, Mkhitaryan, Cancellieri, Laurientè, Raspadori, Kilicsoy. #fantacalcio -- x.com 11 Scommesse al fantacalcio per la 32a giornata di Serie A + 5 per coraggiosi! TIENI SEMPRE D’OCCHIO ANCHE I CARTOON IN BASSO A DESTRA… Sono consigli extra! Questa giornata: Gandelman e Laurientè Sfidami su FantaLab Manag facebook