Jagiellonia-Fiorentina le pagelle | Ranieri ci mette la testa 7 Gosens chiude gli spazi 6,5

Nella partita tra Jagiellonia e Fiorentina, il tecnico Ranieri si è distinto per aver guidato la squadra con decisione, ottenendo un voto di 7. Durante il match, Gosens ha stretto le linee avversarie, meritando 6,5. Wojtuszek ha commesso un errore decisivo, perdendo Ranieri sullo 0-1, mentre Mazurek ha faticato a contenere gli attaccanti avversari. Pozo ha mostrato poca incisività sotto porta. La sfida si è svolta in un clima teso, con molte occasioni mancate da entrambe le parti.

Wojtuszek balla e perde Ranieri sullo 0-1, Mazurek è in difficoltà a rincorrere, poca concretezza per Pozo. Per Mandragora serata da play oltre a quella deliziosa punizione, Harrison ripiega e raddoppia.