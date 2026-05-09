le pagelle adorni capitano dimostra di essere tornato

Nel secondo tempo, Adorni si distingue con due interventi efficaci, ma il suo inizio di partita rimane negativo, con un autogol su un cross di Missori. La partita si conclude con un punteggio di 5,5, evidenziando alti e bassi della sua prestazione. La sua presenza in campo si fa notare, ma l’errore nel primo tempo pesa sul risultato complessivo.

BAGHERIA 5,5 I due ottimi interventi effettuati nella ripresa purtroppo non cancellano la frittata del primo tempo quando si fa gol da solo sul cross di Missori. Peccato, poteva essere un esordio più fortunato. DELLAVALLE 6 Dalla sua parte l’Avellino non è molto pericoloso e lui se la cava senza grossi affanni, senza mai avventurarsi in folate offensive. ADORNI 6,5 Onora la sua prima fascia da capitano nel Modena con una partita attenta e sempre in gestione. Sta tornando il giocatore di inizio stagione. CAUZ 6,5 Non giocava da diverse partite ma si fa trovare pronto e non si fa praticamente mai superare,. Bravo a contenere Insigne. (16’ st Beyuku 6 Mezz’ora onesta senza grossi spunti ma neppure errori).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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