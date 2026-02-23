Le pagelle viola di Fiorentina-Pisa | Kean è tornato implacabile Solomon incide Harrison in difficoltà

Kean segna ancora, portando la Fiorentina alla vittoria contro il Pisa, a causa di un assist preciso di Solomon. La partita si accende quando Harrison fatica a trovare spazio tra le maglie difensive avversarie. Solomon si fa notare per il suo contributo offensivo, mentre Kean dimostra una volta di più la sua vena realizzativa. La squadra toscana continua a cercare continuità, affrontando un avversario determinato e compatto. La sfida si chiude con un risultato che lascia aperti nuovi scenari.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Ecco le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: De Gea 6 - Dopo essere stato a lungo spettatore, il primo vero intervento a pochi minuti dalla fine quando sceglie il tempo per disinnescare un traversone infido di Aebischer, togliendolo tutte le paure. Canestrelli lo grazia. Dodo 6 - Dentro la partita e coinvolto. Non sempre le scelte sono felici, ma è sempre attento nel ripartire e a farsi trovare pronto anche in costruzione. Rischia un autogol che avrebbe avuto del clamoroso: era l’unico modo per anticipare il solito Canestrelli. Dal 78’ Comuzzo 6 - Dentro per rimpolpare la linea di difesa e fare densità nel mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Napoli-Fiorentina, le pagelle viola. Solomon lascia il segno. Pongracic e Gosens in difficoltàNapoli e Fiorentina si sono affrontate in una partita ricca di emozioni.

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e BrescianiniLa Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Jack Harrison, diventando il terzo rinforzo della sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini.

