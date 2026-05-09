Le indagini sulla vicenda di dieci anni fa sono tornate al centro dell’attenzione con l’analisi di intercettazioni telefoniche e conversazioni notturne registrate presso l’abitazione di una famiglia coinvolta. Le registrazioni, che erano state trascritte e conservate nel corso degli anni, sono state riesaminate dai magistrati per verificare eventuali elementi di prova. I nuovi sospetti si concentrano su alcuni dettagli emersi da queste conversazioni, ancora al vaglio degli inquirenti.

Garlasco, 9 maggio 2026 – Un consiglio spesso rivolto a studenti e a chi scrive per mestiere – rileggere sempre quello che si è prodotto – è alla base anche della svolta dell’inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio, nonostante la prima indagine su di lui venne poi archiviata nel 2017. Nell'informativa finale dei carabinieri di Milano sull'omicidio di Chiara Poggi c'è infatti un capitolo che si intitola "Il riascolto delle intercettazioni" e in questa parte di relazione gli investigatori affermano che "le indagini condotte in soli tre mesi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 dalla Procura di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le intercettazioni di 10 anni fa e quelle telefonate notturne a casa Poggi: così nascono i nuovi sospetti su Sempio

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