Nel corso di un nuovo anno di indagini sul delitto di Garlasco, sono state ascoltate anche le intercettazioni della famiglia della vittima. Tra i materiali raccolti, si nota una commistione tra le versioni fornite dalla famiglia Poggi e quelle influenzate dal fronte Sempio. Questi registrazioni forniscono dettagli sui racconti e le conversazioni di chi era vicino alla vittima, contribuendo all’analisi delle diverse testimonianze raccolte.

Garlasco (Pavia) – Tra le intercettazioni eseguite nel corso di questo anno di nuova indagine sul delitto di Garlasco, ci sono anche quelle della famiglia della vittima. Un fatto stigmatizzato con durezza dagli stessi Poggi: “Prendiamo atto del fatto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre a intercettazioni i familiari della vittima, la cui incredibile colpa sembra essere stata quella di aver partecipato attivamente a un processo penale conclusosi con la condanna irrevocabile di Alberto Stasi consacrata dalla Suprema Corte di Cassazione e di non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio”. Sempio “in ansia”, mamma...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, nelle intercettazioni una “commistione tra le versioni della famiglia Poggi e quelle indotte dal fronte Sempio”

Esclusiva Garlasco: Intercettazioni Inedite, i Segreti e le Manipolazioni della Famiglia Cappa

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