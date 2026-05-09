Le immagini dello scontro a fuoco con il figlio di Rita De Crescenzo ripreso dalle telecamere

Le immagini dello scontro a fuoco con il figlio di una donna sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza. La madre, visibilmente sconvolta, ha dichiarato di essere disperata per la situazione di suo figlio e ha aggiunto che considera un dono divino il suo arresto. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto il giovane, ora sotto custodia delle autorità.

“Sono una mamma disperata per la situazione di mio figlio. Gesù mi ha fatto la grazia che lo hanno arrestato”. Potrebbero essere le parole di una madre qualunque, preoccupata per il destino di suo figlio. Un figlio ancora minorenne che, però, ha già cominciato a entrare in contatto con la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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