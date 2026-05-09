Domenica 10 maggio 2026 alle 21:00 si sfidano Le Havre e Marsiglia in una partita valida per il campionato. Il Marsiglia, ormai escluso dalla qualificazione europea a meno di vittoria del Lens nella coppa di Francia, affronta questa sfida per tentare di salvare una stagione negativa. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati, mentre si fanno anche i pronostici e si analizzano le quote per l’incontro.

Il Marsiglia è di fatto fuori dall’Europa a meno che il Lens non vinca la coppa di Francia, e quest’oggi contro il Le Havre gioca per salvare una stagione fallimentare. Il ciel et marine intanto ha strappato un ottimo pareggio in quel di Lille e ha mantenuto 4 punti di vantaggio sull’Auxerre: vincere oggi significherebbe blindare la salvezza con un turno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Le Havre-Marsiglia (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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