Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra Le Havre e Marsiglia. Attualmente, il club francese è fuori dalle competizioni europee a meno che il Lens non vinca la coppa di Francia. La sfida di questa sera rappresenta l’ultima chance per il Marsiglia di salvare una stagione definita fallimentare. La partita si svolgerà allo stadio di Le Havre, con le formazioni ancora da ufficializzare.

Il Marsiglia è di fatto fuori dall’Europa a meno che il Lens non vinca la coppa di Francia, e quest’oggi contro il Le Havre gioca per salvare una stagione fallimentare. Il ciel et marine intanto ha strappato un ottimo pareggio in quel di Lille e ha mantenuto 4 punti di vantaggio sull’Auxerre: vincere oggi significherebbe blindare la salvezza con un turno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Le Havre-Marsiglia (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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