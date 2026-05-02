Domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00 si disputa la partita tra Lille e Le Havre. La squadra di Genesio cerca di mantenere la posizione in classifica utile per la qualificazione alla Champions League, mentre l’avversario si trova vicino alla zona salvezza. Sono attese formazioni con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite e si conoscono già le quote e i pronostici attribuiti dagli esperti.

Il Lille di Genesio è ancora in piena corsa per un posto in Champions League e trova in casa un Le Havre ad un passo dalla salvezza. I Gones sono riusciti a prendersi i 3 punti sul campo del Paris FC, in una gara tirata fino alla fine con il rigore segnato da Fernandez-Pardo a fare la differenza. Tante occasioni da gol non sfruttate ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Le Havre (domenica 03 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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