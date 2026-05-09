Le foto della parata a Mosca per il Giorno della Vittoria sottotono

A Mosca si è svolta la tradizionale parata del “Giorno della Vittoria”, ma quest’anno si è presentata in modo più sobrio rispetto al passato. Le forze militari schierate sono risultate inferiori in numero e mezzi, mentre l’atmosfera generale è apparsa più contenuta, probabilmente per via di alcune preoccupazioni legate a questioni di sicurezza o altri fattori. Le immagini mostrano un evento meno imponente rispetto agli anni precedenti.

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