Le foto della parata a Mosca per il Giorno della Vittoria sottotono

Da ilpost.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mosca si è svolta la tradizionale parata del “Giorno della Vittoria”, ma quest’anno si è presentata in modo più sobrio rispetto al passato. Le forze militari schierate sono risultate inferiori in numero e mezzi, mentre l’atmosfera generale è apparsa più contenuta, probabilmente per via di alcune preoccupazioni legate a questioni di sicurezza o altri fattori. Le immagini mostrano un evento meno imponente rispetto agli anni precedenti.

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Sabato mattina nella piazza Rossa di Mosca si è tenuta la parata per il “Giorno della Vittoria”, la commemorazione per la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, che è probabilmente la festività più importante dell’anno per il regime di Vladimir Putin. Il “Giorno della Vittoria” è di solito celebrato con un’imponente parata militare nella piazza Rossa di Mosca. Quest’anno però la sfilata è stata sottotono, a causa dei timori per la sicurezza provocati dalla guerra in Ucraina. Alla parata non hanno sfilato carri armati, missili balistici o altri mezzi pesanti, impegnati nella guerra. Anche i soldati russi erano meno, e hanno partecipato invece molti soldati della Corea del Nord, che sta aiutando la Russia nella guerra.🔗 Leggi su Ilpost.it

le foto della parata a mosca per il giorno della vittoria sottotono
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